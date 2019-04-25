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Трамп прокомментировал вступление Байдена в президентскую гонку

Новости » Политика    25.04.2019 - 23:09
Трамп прокомментировал вступление Байдена в президентскую гонку
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Ранее Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента США

Президент США Дональд Трамп приветствовал заявление бывшего вице-президента Джо Байдена вступить в борьбу за пост президента накануне выборов 2020 года. Об этом Трамп написал в четверг в Twitter.

В своем сообщении Трамп поставил под сомнение умственные способности Байдена.

"Добро пожаловать в гонку, сонный Джо! Я надеюсь, что у тебя есть умственные способности - что давно ставится под сомнение - для того чтобы провести успешную кампанию на первичных выборах", - написал президент США.

Трамп высказал мнение, что конкуренция между Байденом и его соперниками за выдвижение кандидатуры в президенты от партии демократов будет "неприглядной". В заключение Трамп заявил о готовности соперничать с Байденом на выборах президента.

Напомним, экс-вице-президент США Джо Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента Соединенных Штатов Америки в 2020 году.

Опрос Монмутского университета, показал, что Байден лидирует в списке кандидатов-демократов. Его готовы поддержать 27 процентов избирателей-демократов по всей стране, что на 7 процентных пунктов больше, чем у сенатора от Вермонта Берни Сандерса.

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