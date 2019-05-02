Сенатор оголосив про намір балотуватися в президенти США

Фото: Майкл Беннет (twitter.com/arlenparsa)

Сенатор від штату Колорадо, демократ Майкл Беннет вступає в боротьбу за посаду президента

Сенатор від штату Колорадо, демократ Майкл Беннет вступає в боротьбу за пост президента США на виборах 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Buzz Feed.

"Я планую балотуватися у президенти", - сказав він, додавши, що вважає своїми основними завданнями поліпшення економічної ситуації в країні і "повернення довіри" уряду.

59-ті вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року.

Нагадаємо, Джо Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента США. Екс-віце-президент США заявив, що основні цінності нації - положення в світі, демократія, все, що зробило Америку Америкою поставлено на карту, тому він вирішив висунути свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів

У той же час чинний президент США Дональд Трамп привітав заяву колишнього віце-президента Джо Байдена вступити в боротьбу за пост президента напередодні виборів 2020 року.

За даними опитування, Байден випереджає нинішнього президента США Дональда Трампа на 6%. Серед опитаних 43% респондентів заявили, що виберуть президентом Байдена, в той час як свою підтримку Трампа виявили 37% опитуваних.