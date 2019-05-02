ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сенатор оголосив про намір балотуватися в президенти США

Новини » Політика    02.05.2019 - 22:29
Сенатор оголосив про намір балотуватися в президенти США
Фото: Майкл Беннет (twitter.com/arlenparsa)

Сенатор від штату Колорадо, демократ Майкл Беннет вступає в боротьбу за посаду президента

Сенатор від штату Колорадо, демократ Майкл Беннет вступає в боротьбу за пост президента США на виборах 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Buzz Feed.

"Я планую балотуватися у президенти", - сказав він, додавши, що вважає своїми основними завданнями поліпшення економічної ситуації в країні і "повернення довіри" уряду.

59-ті вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року.

Нагадаємо, Джо Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента США. Екс-віце-президент США заявив, що основні цінності нації - положення в світі, демократія, все, що зробило Америку Америкою поставлено на карту, тому він вирішив висунути свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів

У той же час чинний президент США Дональд Трамп привітав заяву колишнього віце-президента Джо Байдена вступити в боротьбу за пост президента напередодні виборів 2020 року.

За даними опитування, Байден випереджає нинішнього президента США Дональда Трампа на 6%. Серед опитаних 43% респондентів заявили, що виберуть президентом Байдена, в той час як свою підтримку Трампа виявили 37% опитуваних.

Луценко обговорював з адвокатом Трампа справу проти компанії, в якій працював син Байдена Генпрокурор США відмовився від дачі свідчень у Палаті представників
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Сполучені Штати Америкивыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся