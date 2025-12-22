Сенатор Грем закликав посилити тиск на РФ і передати Україні ракети Tomahawk

Грем констатував, що нинішні дипломатичні зусилля не приносять результатів, а російський диктатор Володимир Путін продовжує ігнорувати пропозиції про припинення бойових дій.

Він наголосив, що у разі чергової відмови Москви від мирної угоди президент США Дональд Трамп має вдатися до радикальніших кроків. Йдеться не лише про розширення санкційного тиску, а й про суттєве посилення військової допомоги Україні для зміцнення її оборонних спроможностей.

"Якщо Путін скаже "ні", нам потрібно кардинально змінити план гри, включно з передачею ракет Tomahawk Україні, щоб вона могла вражати заводи з виробництва ракет і дронів у Росії. Я б пішов ва-банк", - заявив Ліндсі Грем.

Сенатор також запропонував підписати законодавчі ініціативи щодо запровадження високих мит для країн, які купують російську нафту, визнати Росію державою-спонсором тероризму та посилити контроль за танкерами, що транспортують підсанкційну нафту РФ.

Гарантії безпеки для України

Окремо Грем підкреслив, що будь-яка мирна угода має містити механізми, які унеможливлять повторення російської агресії в майбутньому. На його думку, це можливо лише за наявності чітких і реальних гарантій безпеки для України, включно з довгостроковими зобов’язаннями Заходу.

Сенатор заявив, що підтримує ідею розміщення європейського військового контингенту в Україні як елементу стримування. Він застеріг, що без посиленого тиску з боку США Путін і надалі намагатиметься захоплювати нові території, зокрема на сході України.