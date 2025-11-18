Санкції проти РФ: Трамп готовий підписати законопроект, але є умова, - Reuters

Президент США Дональд Трамп готовий підписати законопроект про санкції проти РФ, але за умови, що збереже за собою повноваження ухвалювати остаточне рішення щодо цих заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Він його підпише. Він дав про це знати вчора ввечері", - сказав високопоставлений представник Білого дому.

При цьому чиновник додав, що Білий дім наполягатиме на конкретних формулюваннях, які гарантуватимуть, що Трамп збереже контроль над санкціями.

"Для Білого дому і президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій було положення, яке гарантує президенту право остаточного ухвалення рішення щодо санкцій. Тому, якщо це буде включено, я думаю, президент розгляне можливість підписання законопроєкту", - пояснив чиновник.

Водночас він додав, що Білий дім продовжує вести переговори з РФ про припинення війни в Україні.

"Ми, безумовно, все ще працюємо над цим. Просто це не було в центрі новин, тому що у нас і так багато всього відбувається", - резюмував представник адміністрації.