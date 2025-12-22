Сенатор Грэм призвал усилить давление на РФ и передать Украине ракеты Tomahawk

Грэм констатировал, что нынешние дипломатические усилия не приносят результатов, а российский диктатор Владимир Путин продолжает игнорировать предложения о прекращении боевых действий.

Он отметил, что в случае очередного отказа Москвы от мирного соглашения президент США Дональд Трамп должен прибегнуть к более радикальным шагам. Речь идет не только о расширении санкционного давления, но и о существенном усилении военной помощи Украине для укрепления ее оборонных возможностей.

"Если Путин скажет "нет", нам нужно кардинально изменить план игры, включая передачу ракет Tomahawk Украине, чтобы она могла поражать заводы по производству ракет и дронов в России. Я бы пошел ва-банк", - заявил Линдси Грэм.

Сенатор также предложил подписать законодательные инициативы о введении высоких пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, признать Россию государством-спонсором терроризма и усилить контроль за танкерами, транспортирующими подсанкционную нефть РФ.

Гарантии безопасности для Украины

Отдельно Грэм подчеркнул, что любое мирное соглашение должно содержать механизмы, которые сделают невозможным повторение российской агрессии в будущем. По его мнению, это возможно только при наличии четких и реальных гарантий безопасности для Украины, включая долгосрочные обязательства Запада.

Сенатор заявил, что поддерживает идею размещения европейского военного контингента в Украине как элемента сдерживания. Он предостерег, что без усиленного давления со стороны США Путин и в дальнейшем будет пытаться захватывать новые территории, в частности на востоке Украины.