Сенатор Грем пригрозив Угорщині та Словаччині наслідками через купівлю російської нафти

Вимоги Трампа

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ з посиланням на власні джерела писали, що президент США Дональд Трамп зажадав від Європи повністю припинити імпорт російської нафти та газу.

Пізніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що американський лідер дуже незадоволений тим, що деякі країни Європи продовжують купувати в Росії нафту. Йдеться про Угорщину та Словаччину.

Сьогодні стало відомо, що ЄС відтермінував представлення 19-го пакету санкцій проти Росії, що пов'язують з тиском Трампа на Словаччину та Угорщину щодо відмови від енергоносіїв РФ.

ЗМІ також зазначають, що Трамп може припинити імпорт російських енергоносіїв в ЄС, зателефонувавши прем'єр-міністрам Словаччини та Угорщини - Роберту Фіцо та Віктору Орбану.