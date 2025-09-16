Сенатор Грэм пригрозил Венгрии и Словакии последствиями из-за покупки российской нефти

Грэм отметил, что поддерживает требование президента США Дональда Трампа к европейским партнерам прекратить закупку российской нефти.

Он напомнил, что большинство стран ЕС уже существенно сократили импорт нефти и газа из России, однако ситуация пока остается проблемной со стороны Венгрии и Словакии.

"Когда дело доходит до покупки российской нефти, то сейчас практически все зависит от Венгрии и Словакии. Я надеюсь и ожидаю, что они вскоре возьмут на себя обязательства помочь нам прекратить это кровопролитие. Если нет, то последствия должны быть и они будут", - подчеркнул сенатор.