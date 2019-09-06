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Сенатор Джонсон пообіцяв, що США нададуть військову допомогу Україні

Новини » Політика    06.09.2019 - 01:19
Сенатор Джонсон пообіцяв, що США нададуть військову допомогу Україні
Фото: Рон Джонсон з Володимиром Зеленським (president.gov.ua)

У Конгресі закликали надати допомогу Україні в поточному році

Американський сенатор-республіканець Рон Джонсон після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським заявив, що військова допомога Україні обсягом 250 млн доларів неодмінно надійде. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Сенатор уточнив, що допомога надійде якщо не цього, то наступного фінансового року.

"Я спілкувався з президентом Трампом, я знаю думку інших членів Конгресу, ми писали листа, закликаючи витратити гроші з цього фінансового року. Якщо цього не відбудеться, ось сенатор Мерфі - у бюджетному комітеті, і я думаю, ми одноголосно підтримаємо надання цієї допомоги у фінансовому році-2020", - зазначив Джонсон.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі з американськими сенаторами 5 вересня Зеленський подякував їм за активну позицію щодо необхідності надання подальшої допомоги безпеки, а також висловив сподівання, що обсяги цієї допомоги будуть збільшуватися.

РБК-Україна писало, що група американських сенаторів закликала уряд США продовжити виділення військової допомоги Україні. Сенатори переконані, що виділені кошти життєво необхідні Україні для зміцнення безпеки у війні з Росією.

Раніше американський уряд прийняв рішення про виділення Україні 250 млн доларів в рамках співробітництва у сфері безпеки.

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