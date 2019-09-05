Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины в сферах безопасности и энергетики

Фото: американский сенатор с Владимиром Зеленским (president.gov.ua)

Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с сенаторами США Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что президент поблагодарил американских сенаторов за их активную позицию относительно необходимости предоставления Украине дальнейшей безопасности помощи, а также выразил надежду, что объемы этой помощи будут увеличиваться.

Президент также отметил и последовательную политику санкций США против России, привлекая внимание к российской "паспортизации" граждан Украины на Донбассе и необходимости соответствующего реагирования.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности, подчеркнули важность диверсификации поставок в Украину энергоносителей путем налаживания их поставок из США. Собеседники положительно отметили подписанный Меморандум между Украиной, Польшей и США о поставках американского сжиженного газа.

Президент поблагодарил американскую сторону за последовательное противодействие проекту "Северный поток - 2".

Также стороны обсудили вопрос реализации реформ в Украине. Владимир Зеленский отметил, в частности, намерение продолжить активные реформы в секторе безопасности и обороны Украины по стандартам НАТО.

Напомним, в воскресенье 1 сентября в Польше прошла встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Майком Пенсом. По результатам встречи, Пенс заявил, что отношения между Украиной и США еще никогда не были такими прочными.

Также во время встречи Зеленский и Пенс обсудили будущую встречу между президентами Украины и США. Встреча между Зеленским и Трампом может состояться в сентябре, во время визита президента Украины в США.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце августа в РФ не пустили Джонсона, который в составе делегации конгресса США хотел посетить Россию. В Департаменте МИД РФ заявили, что Джонсон не обращался за визой, поскольку его имя есть в российском "стоп-листе".

Джонсон был инициатором ряда законодательных актов, которые имели целью привлечь Россию к ответственности за агрессию в Украине.

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