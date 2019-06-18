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США выделят Украине еще 250 млн долларов военной помощи

Новости » Экономика    18.06.2019 - 18:33
США выделят Украине еще 250 млн долларов военной помощи
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Средства направят на покупку оборудования для поддержки текущих учебных программ

Министерство обороны Соединенных Шатов Америки сообщило, что планирует выделить 250 млн долларов в рамках сотрудничества в сфере безопасности для наращивания потенциала Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона

Как сообщается, сотрудничество в области безопасности стало возможным благодаря прогрессу Украины в принятии ключевых оборонных реформ. 

"Это подтверждает давние оборонительные отношения между Соединенными Штатами и Украиной и общий объем помощи Украине в области безопасности с 2014 года составит 1,5 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Выделенные средства будут направлены на покупку оборудования для поддержки текущих учебных программ и операций в рамках текущих усилий США по увеличению поддержки военно-морской пехоты Украины.

"США по-прежнему привержены оказанию помощи Украине в реализации положений закона о национальной безопасности", - говорится в заявлении Пентагона.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Германия выделила Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро. 

Кроме того, подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердил проект бюджета Пентагона на 2020 год с 250 млн долларов для Украины. В Конгрессе США предложили выделить эти средства на помощь Украине в сфере безопасности. Из указанной суммы 50 млн долларов направят исключительно на поставки летального оружия.

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Новости Украины ПентагонСоединенные Штаты Америкивоенная помощь
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