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В Сенате США на следующей неделе могут рассмотреть санкции против РФ

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Четверг 27 января 2022 22:05
В Сенате США на следующей неделе могут рассмотреть санкции против РФ Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

В Сенате Соединенных Штатов на следующей неделе могут рассмотреть санкции против России за агрессию против Украины. На сегодняшний день в Сенат подано три соответствующих законопроекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Сенатор Крис Кунс, демократ от штата Делавэр, заявил, что закон о введении санкций против России и укреплении военной и экономической позиции Украины может быть представлен на рассмотрение Сената уже на следующей неделе.

"Это момент для нас, чтобы объединиться и принять сильный, двухпартийный пакет санкций, чтобы послать безошибочный сигнал поддержки Украины, независимости Украины и лидерства президента Байдена", - сказал он.

Напомним, 12 января в Сенат США внесли законопроект о санкциях против России на случай вторжения РФ в Украину. Тот документ предполагает, что решение о введении санкций принимает президент США.

При этом 14 января в Сенат внесли второй законопроект по санкциям против РФ. Согласно документу, ограничения против России вводятся на основе доклада директора Национальной разведки США о том, нарушала ли Россия или ее доверенные лица территориальную целостность Украины в настоящее время.

Кроме того, третий документ "Закон об ответственности Путина" предлагает ввести санкции против России и ее лидера до вторжения в Украину.

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Соединенные Штаты Америки Санкции против России Вторжение России в Украину
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