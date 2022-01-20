В Конгресс США внесли третий законопроект о санкциях против России
В Конгресс Соединенных Штатов внесли законопроект о введении санкций против России в случае агрессии против Украины. Это уже третий проект закона, который находится на рассмотрении Конгресса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Конгресса США и Washington Post.
"Закон об ответственности Путина" призван подтолкнуть команду президента Джо Байдена к рассмотрению вопроса об усилении санкций против российского президента Владимира Путина и России сейчас, до вторжения, а не после.
Законопроект, предложенный республиканцем Джимом Бэнксом, в настоящее время имеет более 30 коспонсоров.
Документ нацелен на незаконное богатство Путина, которое может исчисляться сотнями миллиардов долларов. Эти деньги в основном принадлежат членам семьи Путина и его друзьям. В законопроекте также упоминается бывшая олимпийская гимнастка и бывший депутат Госдумы Алина Кабаева, которая, по слухам, является женой Путина.
В санкционный список также вошли:
- министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,
- пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков,
- премьер-министр Михаил Мишустин,
- мэр Москвы Сергей Собянин,
- министр здравоохранения Михаил Мурашко,
- первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко,
- глава ЦИК Элла Памфилова,
- руководитель администрации президента Антон Вайно,
- глава Следственного комитета Александр Бастрыкин,
- директор ФСБ Александр Бортников,
- глава Росгвардии Виктор Золотов,
- генпрокурор Юрий Чайка.
В то же время в список вошли российские бизнесмены и журналисты.
При этом в документ также включены ограничения такие как:
- отключение России от системы международных финансовых транзакций SWIFT,
- против "Северного потока-2", включая связанные с ним организации и их акционеров;
- запрет на операции с российским госдолгом.
Помимо этого законопроект предусматривает:
- признание РФ спонсором терроризма;
- прекращение трат на диалог по стратегической стабильности, пока Крым будет российским.
Законопроект отличается от предыдущих двух, которые были внесены в Конгресс США, тем, что республиканцы хотят ввести санкции до вторжения РФ в Украину, в то время как администрация и демократы в Сенате считают, что российское вторжение должно стать толчком к действию.
Напомним, 12 января в Сенат США внесли законопроект о санкциях против России на случай вторжения РФ в Украину. Тот документ предполагает, что решение о введении санкций принимает президент США.
При этом 14 января в Сенат внесли второй законопроект по санкциям против РФ. Согласно документу, ограничения против России вводятся на основе доклада директора Национальной разведки США о том, нарушала ли Россия или ее доверенные лица территориальную целостность Украины в настоящее время.