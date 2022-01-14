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В Сенат США внесли еще один законопроект о санкциях против Путина и России

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Пятница 14 января 2022 18:15
В Сенат США внесли еще один законопроект о санкциях против Путина и России Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

В Сенат Соединенных Штатов внесли еще один законопроект, которым предусматривается введение санкций против России и, в частности, президента РФ Владимира Путина. Меры могут быть введены в случае вторжения российских войск в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сенатора США Марко Рубио, который подготовил документ.

"Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022 года" предусматривает немедленное введение жестких персональных санкций против Путина и остального руководства России.

"Законопроект впервые введет санкции против самого Путина и тех секторов российской экономики, от которых зависит личное обогащение его режима. Очень важно, что этот законопроект не будет зависеть от президента США Джо Байдена, который будет решать, что считать вторжением в Украину", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает:

  • блокировку имущества, принадлежащего Владимиру Путину, премьер-министру России, министру обороны России и другим российским олигархам, выявленным в ходе отчетности, и отзыв их виз;
  • запрет на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах российской экономики;
  • введение санкции против SWIFT, если он не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции в соответствии с законопроектом;
  • немедленное введение новых санкций в отношении "Северного потока-2".

В документе также отмечается, что в случае принятия законопроекта директор Национальной разведки США должен будет каждые 20 дней представлять Конгрессу доклад о том, нарушала ли Россия или ее доверенные лица территориальную целостность Украины в настоящее время.

При этом в течение 10 дней после представления отчета президент должен ввести санкции против РФ.

Напомним, ранее в Сенат США внесли законопроект о санкциях против России на случай вторжения РФ в Украину. Тот документ предполагает, что решение о введении санкций принимает президент США.

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