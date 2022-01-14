В Сенат США внесли еще один законопроект о санкциях против Путина и России

В Сенат Соединенных Штатов внесли еще один законопроект, которым предусматривается введение санкций против России и, в частности, президента РФ Владимира Путина. Меры могут быть введены в случае вторжения российских войск в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сенатора США Марко Рубио , который подготовил документ.

"Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022 года" предусматривает немедленное введение жестких персональных санкций против Путина и остального руководства России.

"Законопроект впервые введет санкции против самого Путина и тех секторов российской экономики, от которых зависит личное обогащение его режима. Очень важно, что этот законопроект не будет зависеть от президента США Джо Байдена, который будет решать, что считать вторжением в Украину", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает:

блокировку имущества, принадлежащего Владимиру Путину, премьер-министру России, министру обороны России и другим российским олигархам, выявленным в ходе отчетности, и отзыв их виз;

запрет на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах российской экономики;

введение санкции против SWIFT, если он не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции в соответствии с законопроектом;

немедленное введение новых санкций в отношении "Северного потока-2".

В документе также отмечается, что в случае принятия законопроекта директор Национальной разведки США должен будет каждые 20 дней представлять Конгрессу доклад о том, нарушала ли Россия или ее доверенные лица территориальную целостность Украины в настоящее время.

При этом в течение 10 дней после представления отчета президент должен ввести санкции против РФ.