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У Сенаті США наступного тижня можуть розглянути санкції проти РФ

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Четвер 27 січня 2022 22:05
У Сенаті США наступного тижня можуть розглянути санкції проти РФ Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

У Сенаті Сполучених Штатів наступного тижня можуть розглянути санкції проти Росії за агресію проти України. На сьогодні в Сенат подано три відповідні законопроекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Сенатор Кріс Кунс, демократ від штату Делавер, заявив, що закон про введення санкцій проти Росії і зміцнення військової та економічної позиції України може бути представлений на розгляд Сенату вже наступного тижня.

"Це момент для нас, щоб об'єднатися і прийняти сильний, двопартійний пакет санкцій, щоб послати безпомилковий сигнал підтримки України, незалежності України і лідерства президента Байдена", - сказав він.

Нагадаємо, 12 січня у Сенат США внесли законопроект про санкції проти Росії на випадок вторгнення РФ в Україну. Той документ передбачає, що рішення про введення санкцій приймає президент США.

При цьому 14 Січня у Сенат внесли другий законопроект щодо санкцій проти РФ. Згідно з документом, обмеження проти Росії вводяться на основі доповіді директора Національної розвідки США про те, чи порушувала Росія або її довірені особи територіальну цілісність України в даний час.

Крім того, третій документ "Закон про відповідальність Путіна" пропонує ввести санкції проти Росії та її лідера до вторгнення в Україну.

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