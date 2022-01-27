У Сенаті США наступного тижня можуть розглянути санкції проти РФ
У Сенаті Сполучених Штатів наступного тижня можуть розглянути санкції проти Росії за агресію проти України. На сьогодні в Сенат подано три відповідні законопроекти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Сенатор Кріс Кунс, демократ від штату Делавер, заявив, що закон про введення санкцій проти Росії і зміцнення військової та економічної позиції України може бути представлений на розгляд Сенату вже наступного тижня.
"Це момент для нас, щоб об'єднатися і прийняти сильний, двопартійний пакет санкцій, щоб послати безпомилковий сигнал підтримки України, незалежності України і лідерства президента Байдена", - сказав він.
Нагадаємо, 12 січня у Сенат США внесли законопроект про санкції проти Росії на випадок вторгнення РФ в Україну. Той документ передбачає, що рішення про введення санкцій приймає президент США.
При цьому 14 Січня у Сенат внесли другий законопроект щодо санкцій проти РФ. Згідно з документом, обмеження проти Росії вводяться на основі доповіді директора Національної розвідки США про те, чи порушувала Росія або її довірені особи територіальну цілісність України в даний час.
Крім того, третій документ "Закон про відповідальність Путіна" пропонує ввести санкції проти Росії та її лідера до вторгнення в Україну.