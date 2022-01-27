У Сенаті США наступного тижня можуть розглянути санкції проти РФ

У Сенаті Сполучених Штатів наступного тижня можуть розглянути санкції проти Росії за агресію проти України. На сьогодні в Сенат подано три відповідні законопроекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Сенатор Кріс Кунс, демократ від штату Делавер, заявив, що закон про введення санкцій проти Росії і зміцнення військової та економічної позиції України може бути представлений на розгляд Сенату вже наступного тижня.

"Це момент для нас, щоб об'єднатися і прийняти сильний, двопартійний пакет санкцій, щоб послати безпомилковий сигнал підтримки України, незалежності України і лідерства президента Байдена", - сказав він.