В Сенате США назвали сроки голосования по пакету помощи Украине на 40 млрд долларов

Голосование в Сенате США по новому пакету помощи Украине на сумму 40 млрд долларов состоится в понедельник, 16 мая. Окончательно документ планируется одобрить в среду, 18 мая.
Об этом заявил лидер меньшинства в Сенате республиканец Митч Макконнел, передает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
"Важно указать нашим коллегам и американскому народу, что это в наших интересах. Это не благотворительность", - сказал сенатор, отвечая на вопрос о республиканцах, которые выразили обеспокоенность увеличением расходов на поддержку Украины.
Макконнел добавил, что помощь Украине - это не рекламная кампания. По его словам, речь идет о "безжалостном головорезе", который начал поход в Европу.
Напомним, 7 мая президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 33 млрд долларов. Рассматривая инициативу американского лидера Палата представителей увеличила его до 40 млрд долларов.
Однако возможность проголосовать за новый пакет помощи Украине заблокировал сенатор Рэнд Пол.
Отметим, после провала голосования в Сенате по новому пакету помощи в Пентагоне предупредили об угрозе приостановки поставок вооружения Украине.
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