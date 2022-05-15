RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сенаті США назвали терміни голосування по пакету допомоги Україні на 40 млрд доларів

Фото: у Сенаті США назвали терміни, коли проголосують новий пакет військової допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Голосування в Сенаті США щодо нового пакету допомоги Україні на суму 40 млрд доларів відбудеться в понеділок, 16 травня. Остаточно документ планується схвалити в середу, 18 травня.

Про це заявив лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл, передає РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

"Важливо вказати нашим колегам і американському народу, що це в наших інтересах. Це не благодійність", - сказав сенатор, відповідаючи на питання про республіканців, які висловили стурбованість збільшенням витрат на підтримку України.

Макконнелл додав, що допомога Україні - це не рекламна кампанія. За його словами, мова йде про" безжального головоріза", який почав похід до Європи.

Нагадаємо, 7 травня президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 33 млрд доларів. Розглядаючи ініціативу американського лідера Палата представників збільшила його до 40 млрд доларів.

Однак можливість проголосувати за новий пакет допомоги Україні заблокував сенатор Ренд Пол.

Зазначимо, після провалу голосування в Сенаті за новим пакетом допомоги у Пентагоні попередили про загрозу припинення постачання озброєння Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійськова допомогаВійна в Україні