У Сенаті США назвали терміни голосування по пакету допомоги Україні на 40 млрд доларів

Голосування в Сенаті США щодо нового пакету допомоги Україні на суму 40 млрд доларів відбудеться в понеділок, 16 травня. Остаточно документ планується схвалити в середу, 18 травня.
Про це заявив лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл, передає РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
"Важливо вказати нашим колегам і американському народу, що це в наших інтересах. Це не благодійність", - сказав сенатор, відповідаючи на питання про республіканців, які висловили стурбованість збільшенням витрат на підтримку України.
Макконнелл додав, що допомога Україні - це не рекламна кампанія. За його словами, мова йде про" безжального головоріза", який почав похід до Європи.
Нагадаємо, 7 травня президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 33 млрд доларів. Розглядаючи ініціативу американського лідера Палата представників збільшила його до 40 млрд доларів.
Однак можливість проголосувати за новий пакет допомоги Україні заблокував сенатор Ренд Пол.
Зазначимо, після провалу голосування в Сенаті за новим пакетом допомоги у Пентагоні попередили про загрозу припинення постачання озброєння Україні.
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