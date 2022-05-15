В Сенате США назвали сроки голосования по пакету помощи Украине на 40 млрд долларов

Голосование в Сенате США по новому пакету помощи Украине на сумму 40 млрд долларов состоится в понедельник, 16 мая. Окончательно документ планируется одобрить в среду, 18 мая.

Об этом заявил лидер меньшинства в Сенате республиканец Митч Макконнел, передает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"Важно указать нашим коллегам и американскому народу, что это в наших интересах. Это не благотворительность", - сказал сенатор, отвечая на вопрос о республиканцах, которые выразили обеспокоенность увеличением расходов на поддержку Украины.

Макконнел добавил, что помощь Украине - это не рекламная кампания. По его словам, речь идет о "безжалостном головорезе", который начал поход в Европу.