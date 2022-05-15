У Сенаті США назвали терміни голосування по пакету допомоги Україні на 40 млрд доларів

Голосування в Сенаті США щодо нового пакету допомоги Україні на суму 40 млрд доларів відбудеться в понеділок, 16 травня. Остаточно документ планується схвалити в середу, 18 травня.

Про це заявив лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл, передає РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

"Важливо вказати нашим колегам і американському народу, що це в наших інтересах. Це не благодійність", - сказав сенатор, відповідаючи на питання про республіканців, які висловили стурбованість збільшенням витрат на підтримку України.

Макконнелл додав, що допомога Україні - це не рекламна кампанія. За його словами, мова йде про" безжального головоріза", який почав похід до Європи.