Сенат США вимагає від Трампа вивести війська з війни проти Ірану

Резолюція вимагає від президента припинити участь американських сил у будь-яких бойових діях проти Ірану без окремого дозволу Конгресу. Документ підтримали 50 сенаторів, тоді як 48 висловилися проти.

Разом із демократами за резолюцію проголосували четверо республіканців:

Ренд Пол;

Сьюзан Коллінз;

Ліза Мурковскі;

Білл Кессіді.

Водночас демократ Джон Феттерман виступив проти документа.

На результат голосування також вплинула відсутність двох республіканських сенаторів - Мітча Макконнелла та Дейва Маккорміка, які раніше голосували проти подібних ініціатив.

Реакція Трампа

Президент США різко відреагував на рішення Сенату.

У соцмережі Truth Social він назвав голосування "невчасним і безглуздим", а також заявив, що ухвалення резолюції стало допомогою для противника. Крім того, Трамп розкритикував чотирьох республіканців, які підтримали документ, заявивши, що вони лише ускладнили його роботу.

Чи матиме резолюція реальний вплив

Попри гучний політичний ефект, питання її юридичних наслідків залишається дискусійним.

Йдеться про так звану concurrent resolution - спільну резолюцію Конгресу, яка не потребує підпису президента. У Білому домі наголосили, що такі документи не мають сили закону, тому голосування в Сенаті не матиме практичних наслідків.

Представник адміністрації президента також заявив, що резолюція вимагає вивести американські війська з бойових дій проти Ірану, однак наразі таких бойових дій немає. За його словами, вони завершилися після досягнення режиму припинення вогню.

Водночас помічник демократів у Палаті представників, який допомагав просувати документ, заявив CNN, що резолюція є обов'язковою до виконання. Водночас питання її реалізації доведеться вирішувати в юридичній площині.

Чому демократи наполягають на голосуванні

Демократи протягом останніх місяців неодноразово ініціювали голосування щодо обмеження воєнних повноважень американського президента як у Сенаті, так і в Палаті представників.

Сенатор Тім Кейн заявив, що навіть попри домовленості між США та Іраном рішення про можливе застосування сили мають ухвалюватися за участю Конгресу. За його словами, нинішня стабільність дає шанс уникнути нового загострення та забезпечити участь законодавців у таких рішеннях.

Це вже десяте голосування в Сенаті щодо обмеження воєнних повноважень президента США стосовно Ірану від початку року.