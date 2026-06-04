Палата представників вперше пішла проти Трампа щодо війни в Ірані

Палата представників США ухвалила резолюцію проти війни з Іраном - вперше четверо республіканців підтримали демократів у виклику Трампу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT .

Що ухвалили і що це означає

Резолюція пройшла з рахунком 215 проти 208. Вона вимагає від Трампа вивести американські сили з Ірану або отримати від Конгресу офіційний дозвіл на продовження бойових дій.

Однак це лише перший крок - далі документ має пройти Сенат, де його підтримка під великим питанням.

Навіть якщо резолюція пройде обидві палати, її юридична сила залишатиметься спірною: Верховний суд ще у 1983 році постановив, що для юридично обов'язкового ефекту подібні рішення мають іти на підпис президентові.

Тобто змусити Трампа вивести війська без його підпису або подолання вето двома третинами голосів майже неможливо.

Чому це важливо

Голосування примітне насамперед тим, що чотири республіканці - Томас Массі, Браян Фіцпатрік, Том Барретт і Воррен Девідсон - проголосували проти свого президента. Це сигнал: терпіння частини GOP щодо затяжної війни вичерпується.

Республіканське керівництво намагалося заблокувати голосування ще два тижні тому і відклало його, усвідомивши, що не має достатньо голосів. Але демократи скористалися Законом про воєнні повноваження 1973 року, який зобов'язує розглянути таку резолюцію в обмежені терміни.

Позиція сторін

Спікер Джонсон попередив: резолюція послаблює позицію США на переговорах з Іраном і є "небезпечною для країни". Більшість республіканців підтримали версію адміністрації про те, що Іран становив пряму загрозу США, що є юридичним порогом для воєнних дій без дозволу Конгресу.

Демократи наполягають: обидві партії зобов'язані захищати роль Конгресу у прийнятті рішень про участь країни у тривалих бойових операціях за кордоном.