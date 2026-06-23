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Трамп перерахував "дуже поганих" союзників по НАТО під час війни з Іраном

01:50 23.06.2026 Вт
2 хв
Президент США також розкритикував британського прем'єра Кіра Стармера, який оголосив про відставку
aimg Юлія Маловічко
Трамп перерахував "дуже поганих" союзників по НАТО під час війни з Іраном Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Американський лідер Дональд Трамп знову розкритикував НАТО через брак допомоги в Ормузькій протоці, назвавши Німеччину та Італію "дуже поганими" союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Breaking News.

Як відомо, низка країн НАТО відмовили Вашингтону у наданні доступу до військових баз на їхніх територіях в Європі задля військових маневрів США щодо Ірану. Відмовили союзники Трампу і в допомозі, що стосується дій в Ормузькій протоці.

"Вони не були із нами. Я кажу: якщо ми захищаємо їх від Росії, ми витрачаємо всі ці гроші, ми хочемо, можливо, допомоги по дрібницях... Вони кажуть: ні. Нерозумно говорити таке", - сказав президент США.

Він також конкритезував, хто із союзників по військовому блоку був "дуже поганим".

"Знаєте що? Італія була дуже поганою. Німеччина була дуже поганою, та інші країни", - підкреслив Трамп.

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Окрім сказаного глава Білого дому вдався до критики глави уряду Британії Кіра Стармера, який оголосив про відставку.

Конфлікт США та Італії

Як відомо, раніше Трамп спрямував свою критику на адресу італійської прем'єрки Джорджі Мелоні за відмову допомагати в Ормузі. Конфлікт між політиками триває і досі - нещодавно після саміту G7 у Парижі Трамп та Мелоні знов вибухнули звинуваченнями на адресу один одного.

Президент США звинуватив італійську прем'єрку в тому, що вона надокучливо просила його зробити спільне фото на полях саміту G7, однак політикиня заперечила слова глави Білого дому.

Це, своєю чергою, призвело ще до певних наслідків - ряд чиновників Італії відхилили свої ділові візити до Штатів.

Конфлікт США та Німеччини з Британією

Окрім Італії відмовили Трампу допомагати в Ормузькій протоці і Лондон з Берліном, за що розплата також вже прийшла.

Як відомо, Трамп скоротив у Німеччині військову присутність, вивівши з країни понад 5000 військових США.

Ще президент США скоротив іншу військову допомогу Берліну та Лондону - останній також спочатку відмовив американському лідеру допомогти в Ормузькій протоці, однак згодом британська влада запропонувала направити на Близький Схід авіацію - Трамп назвав цей крок запізнілим.

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