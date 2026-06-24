Сенат США требует от Трампа прекратить военные действия против Ирана

Сенат США принял резолюцию, обязывающую американского президента Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Резолюция требует от президента прекратить участие американских сил в любых боевых действиях против Ирана без разрешения Конгресса. Документ поддержали 50 сенаторов, в то время как 48 высказались против него.
Вместе с демократами за резолюцию проголосовали четверо республиканцев:
В то же время, демократ Джон Феттерман выступил против документа.
На результат голосования также повлияло отсутствие двух республиканских сенаторов - Митча Макконнелла и Дэйва Маккормика, которые ранее голосовали против подобных инициатив.
Президент США резко отреагировал на решение Сената.
В соцсети Truth Social он назвал голосование "несвоевременным и бессмысленным", а также заявил, что принятие резолюции стало пособием для противника. Кроме того, Трамп подверг критике четырех республиканцев, поддержавших документ, заявив, что они лишь усложнили его работу.
Несмотря на громкий политический эффект, вопрос ее юридических последствий остается дискуссионным.
Речь идет о так называемой concurrent resolution - общей резолюции Конгресса, не требующей подписи президента. В Белом доме подчеркнули, что такие документы не имеют силы закона, поэтому голосование в Сенате не будет иметь практических последствий.
Представитель администрации президента также заявил, что резолюция требует вывести американские войска из боевых действий против Ирана, однако пока таких боевых действий нет. По его словам, они завершились по достижении режима прекращения огня.
В то же время помощник демократов в Палате представителей, помогавший продвигать документ, заявил CNN, что резолюция обязательна к исполнению. В то же время вопрос ее реализации остается предметом юридических дискуссий.
Демократы в последние месяцы неоднократно инициировали голосование по ограничению военных полномочий американского президента как в Сенате, так и в Палате представителей.
Сенатор Тим Кейн заявил, что даже несмотря на договоренности между США и Ираном, решение о возможном применении силы должны приниматься с участием Конгресса. По его словам, нынешняя стабильность позволяет избежать нового обострения и обеспечить участие законодателей в таких решениях.
Это уже десятое голосование в Сенате по ограничению военных полномочий президента США по Ирану с начала года.
Напомним, что в начале этого месяца Палата представителей США уже поддержала резолюцию об ограничении военных полномочий Дональда Трампа по Ирану. Тогда документ одобрили 215 конгрессменов, в то время как 208 высказались против. Вместе с демократами за него проголосовали четверо республиканцев.
После голосования Трамп подверг резкой критике однопартийцев, которые поддержали документ, назвав их "позерами" и заявив, что их действия были непатриотическими.
Отношения между Вашингтоном и Тегераном в последние недели остаются одной из главных тем американской политики. Ранее Трамп заявлял, что готов возобновить военные действия против Ирана, если тот нарушит договоренности о своей ядерной программе. По словам президента США, недопущение появления ядерного оружия в Иране важнее даже мирового экономического кризиса.
В то же время, глава Белого дома заявлял о прогрессе в переговорах с Ираном и утверждал, что Тегеран согласился на масштабные международные инспекции своей ядерной программы.