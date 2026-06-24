Сенат США требует от Трампа прекратить военные действия против Ирана

Резолюция требует от президента прекратить участие американских сил в любых боевых действиях против Ирана без разрешения Конгресса. Документ поддержали 50 сенаторов, в то время как 48 высказались против него.

Вместе с демократами за резолюцию проголосовали четверо республиканцев:

Рэнд Пол;

Сьюзан Коллинз;

Лиза Мурковский;

Билл Кэссиди.

В то же время, демократ Джон Феттерман выступил против документа.

На результат голосования также повлияло отсутствие двух республиканских сенаторов - Митча Макконнелла и Дэйва Маккормика, которые ранее голосовали против подобных инициатив.

Реакция Трампа

Президент США резко отреагировал на решение Сената.

В соцсети Truth Social он назвал голосование "несвоевременным и бессмысленным", а также заявил, что принятие резолюции стало пособием для противника. Кроме того, Трамп подверг критике четырех республиканцев, поддержавших документ, заявив, что они лишь усложнили его работу.

Будет ли резолюция иметь реальное влияние

Несмотря на громкий политический эффект, вопрос ее юридических последствий остается дискуссионным.

Речь идет о так называемой concurrent resolution - общей резолюции Конгресса, не требующей подписи президента. В Белом доме подчеркнули, что такие документы не имеют силы закона, поэтому голосование в Сенате не будет иметь практических последствий.

Представитель администрации президента также заявил, что резолюция требует вывести американские войска из боевых действий против Ирана, однако пока таких боевых действий нет. По его словам, они завершились по достижении режима прекращения огня.

В то же время помощник демократов в Палате представителей, помогавший продвигать документ, заявил CNN, что резолюция обязательна к исполнению. В то же время вопрос ее реализации остается предметом юридических дискуссий.

Почему демократы настаивают на голосовании

Демократы в последние месяцы неоднократно инициировали голосование по ограничению военных полномочий американского президента как в Сенате, так и в Палате представителей.

Сенатор Тим Кейн заявил, что даже несмотря на договоренности между США и Ираном, решение о возможном применении силы должны приниматься с участием Конгресса. По его словам, нынешняя стабильность позволяет избежать нового обострения и обеспечить участие законодателей в таких решениях.

Это уже десятое голосование в Сенате по ограничению военных полномочий президента США по Ирану с начала года.