Трамп заявив про великі поступки Ірану у переговорах зі США
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран пішов на значні поступки у переговорах щодо ядерної угоди. Штати знімають військово-морську блокаду Ормузької протоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Трампа у його соціальній мережі Truth Social.
Американський лідер поскаржився на велику кількість фейкових новин, які нібито намагаються нівелювати "перемогу США".
Однак, за його словами, Іран "повністю та беззаперечно" погодився на проведення ядерних інспекцій найвищого рівня на невизначений термін, що, на думку Трампа, забезпечить "ядерну чесність".
Він наголосив, що без цієї згоди подальші переговори були б неможливими.
"Виходячи з цього та інших значних поступок, зроблених Іраном, я погодився дозволити Ормузькій протоці залишатися відкритою без подальшої морської блокади", - заявив Трамп.
Водночас глава Білого дому уточнив, що всі військові кораблі залишаються на своїх позиціях на випадок, якщо блокаду знадобиться відновити, хоча назвав такий сценарій "дуже малоймовірним".
США та Іран
Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки.
Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир'я, упродовж наступних 60 днів.
Також Трамп заявив, що Ормузька протока вже повністю відкрита: у неділю, 21 червня, через неї було вивезено більше нафти, ніж будь-коли раніше.
Американський президент дав зрозуміти, що вважає питання ядерної програми Ірану пріоритетнішим навіть за загрозу світової економічної кризи.
Водночас Трамп натякнув, що в разі потреби готовий відновити бойові дії проти Тегерана - аби не допустити створення Іраном ядерної зброї.