Сенат США утвердил нового главу NASA

Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру Билла Нельсона на пост главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ). Такое решение приняли в четверг на заседании Сената.

Решение об утверждении кандидатуры Нельсона на пост приняли единогласно. В ближайшее время Нельсон будет приведен к присяге и приступит к своим обязанностям.

Кандидатуру на пост 78-летнего Билла Нельсона выдвинул президент США Джо Байден еще в марте. Байден считает, что Нельсон способен отлично справиться с обязанностями.

Сейчас Нельсон является членом Демократической партии, он трижды избирался в сенат Конгресса от Флориды. В верхней палате Конгресса он работал в 2001-2019 годах.

Также Нельсон возглавлял подкомитеты по космосу, а с 2019 года входит в состав консультативного совета NASA. Он сыграл важную роль в установлении многих текущих приоритетов NASA. В 1986 году он совершил космический полет в составе миссии STS-61C в рамках программы Space Shuttle. Нельсон стал вторым в истории действующим членом Конгресса и первым членом Палаты представителей, побывавшим в космосе.