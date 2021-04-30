Заместителем госсекретаря США станет Виктория Нуланд: что о ней известно
Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим делам. Такое решение прияли единогласно во время заседания Сената в четверг, 29 апреля.
Об этом пишет RT.
Голосование состоялось по упрощенной процедуре. Ожидается, что Нуланд будет приведена к присяге уже в ближайшее время.
Кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США выдвинул американский президент Джо Байден еще в январе. Тогда в Белом доме отметили, что Нуланд обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов.
Отметим, что у Виктории Нуланд больше 30 лет дипломатического опыта. Она работала в администрации Обамы на посту помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии.
Также эту персону очень не любят в России. Она в "черном списке" РФ, ей запрещен въезд в Россию.
В Украине она известна, как одно из официальных лиц, которые поддерживали украинцев в борьбе с Россией. В декабре 2013 года она посетила Евромайдан в Киеве и поддержала украинцев, стремящихся к изменениям.
Также Нуланд известна откровенной критиком внешней политики президента Дональда Трампа. В своих выступлениях она часто критиковала дружбу Трампа с Путиным и Россией.
Напомним, Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США. Она известна своей поддержкой Украины.
Ранее сообщалось, что Нуланд раскритиковала Россию за агрессию на Донбассе. Она отметила, что российская "гуманитарка" состоит из топлива для танков и обмундирования для солдат.