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Побьет собственные рекорды. Вертолет NASA совершит четвертый полет на Марсе

Новина українською → Четверг 29 апреля 2021 16:35
Побьет собственные рекорды. Вертолет NASA совершит четвертый полет на Марсе Фото: вертолет NASA совершит четвертый полет на Марсе 29 апреля (nasa.gov)
Автор: РБК-Украина

Беспилотный вертолет NASA Ingenuity совершит четвертый испытательный полет на Марсе. Он запланирован на четверг, 29 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

"Мы собираемся побить наши собственные рекорды на Марсе, установленные во время третьего полета, - сказал Джонни Лам, дублирующий "пилот" вертолета Ingenuity из Лаборатории реактивного движения NASA.

По его словам, время полета беспилотного вертолета будет увеличено с 80 до 117 секунд. При этом максимальная скорость полета будет увеличена с 2 до 3,5 метров, также будет увеличена общая дальность полета.

Испытательный полет начнется с того, что Ingenuity поднимется на высоту пяти метров и затем направится на юг, пролетая над скалами, песками и небольшими кратерами. Во время полета вертолет NASA проведет съемку с помощью бортовой камеры.

В общей сложности вертолету предстоит пролететь 133 метра.

Напомним, 19 апреля вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе.

Изначально первый полет вертолета Ingenuity на Марсе планировался 11 апреля, но из-за возможной технической неисправности его отложили.

Добавим, что в начале апреля вертолет Ingenuity пережил первую морозную ночь на Марсе.

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