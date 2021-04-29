Побьет собственные рекорды. Вертолет NASA совершит четвертый полет на Марсе

Беспилотный вертолет NASA Ingenuity совершит четвертый испытательный полет на Марсе. Он запланирован на четверг, 29 апреля.

"Мы собираемся побить наши собственные рекорды на Марсе, установленные во время третьего полета, - сказал Джонни Лам, дублирующий "пилот" вертолета Ingenuity из Лаборатории реактивного движения NASA.

По его словам, время полета беспилотного вертолета будет увеличено с 80 до 117 секунд. При этом максимальная скорость полета будет увеличена с 2 до 3,5 метров, также будет увеличена общая дальность полета.

Испытательный полет начнется с того, что Ingenuity поднимется на высоту пяти метров и затем направится на юг, пролетая над скалами, песками и небольшими кратерами. Во время полета вертолет NASA проведет съемку с помощью бортовой камеры.

В общей сложности вертолету предстоит пролететь 133 метра.