Сенат США затвердив нового главу NASA

Сенат Конгресу США одноголосно затвердив кандидатуру Білла Нельсона на посаду голови Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору ( NASA ). Таке рішення ухвалили в четвер на засіданні Сенату.

Рішення про затвердження кандидатури Нельсона на посаду прийняли одноголосно. Найближчим часом Нельсон буде приведений до присяги і приступить до своїх обов'язків.

Кандидатуру на пост 78-річного Білла Нельсона висунув президент США Джо Байден ще в березні. Байден вважає, що Нельсон здатний відмінно впоратися з обов'язками.

Зараз Нельсон є членом Демократичної партії, він тричі обирався до Сенату Конгресу від Флориди. У верхній палаті Конгресу він працював у 2001-2019 роках.

Також Нельсон очолював підкомітети з космосу, а з 2019 року входить до складу Консультативної ради NASA. Він відіграв важливу роль у встановленні багатьох поточних пріоритетів NASA. У 1986 році він здійснив космічний політ у складі місії STS - 61C в рамках програми Space Shuttle. Нельсон став другим в історії діючим членом Конгресу і першим членом Палати представників, що побував в космосі.