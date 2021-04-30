Сенат США затвердив нового главу NASA
Сенат Конгресу США одноголосно затвердив кандидатуру Білла Нельсона на посаду голови Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA). Таке рішення ухвалили в четвер на засіданні Сенату.
Трансляція голосування велася на сайті верхньої палати Сенату США.
Рішення про затвердження кандидатури Нельсона на посаду прийняли одноголосно. Найближчим часом Нельсон буде приведений до присяги і приступить до своїх обов'язків.
Кандидатуру на пост 78-річного Білла Нельсона висунув президент США Джо Байден ще в березні. Байден вважає, що Нельсон здатний відмінно впоратися з обов'язками.
Зараз Нельсон є членом Демократичної партії, він тричі обирався до Сенату Конгресу від Флориди. У верхній палаті Конгресу він працював у 2001-2019 роках.
Також Нельсон очолював підкомітети з космосу, а з 2019 року входить до складу Консультативної ради NASA. Він відіграв важливу роль у встановленні багатьох поточних пріоритетів NASA. У 1986 році він здійснив космічний політ у складі місії STS - 61C в рамках програми Space Shuttle. Нельсон став другим в історії діючим членом Конгресу і першим членом Палати представників, що побував в космосі.
Нагадаємо, у 2018 році Білл Нельсон заявив, що російські хакери проникли у виборчі бази Флориди.
Раніше повідомлялося, що заступником держсекретаря США стане Вікторія Нуланд. Вона відома підтримкою Майдану і критикою Росії.