Американский сенатор заявил, что хакеры РФ проникли в базы избирательной системы Флориды

Хакеры могут удалить зарегистрированных избирателей накануне выборов в Конгресс

Сенатор США от Демократической партии Билл Нельсон заявил, что российские хакеры проникли в некоторые избирательные базы Флориды. Об этом сообщает издание Tampa Bay Times.

Сенатор подчеркнул, что хакеры могут удалить зарегистрированных избирателей накануне выборов в Конгресс, если системы не будут должным образом защищены.

"Они уже проникли в определенные округа штата и теперь имеют свободу действий", - отметил Нельсон.

Добавим, что Нельсон и республиканец Марко Рубио в прошлом месяце написали письмо 67 государственным наблюдателям окружных избирательных комиссий о возможных угрозах. Но, как отмечает издание, в письме нет информации о ситуации во Флориде.

"Мы призвали главу и заместителей главы комитета разведки Сената, чтобы они позволили руководителям избирательных комиссий во Флориде узнать детали о действиях русских", - отметил сенатор.

Подчеркнем, что Госдеп не принял во внимание его заявления. В ведомстве отметили, что получили "ноль информации" от Нельсона, федеральных и государственных учреждений относительно возможного проникновения.

"Если сенатор Нельсон имеет конкретную информацию об угрозе нашим выборам, он должен поделиться ею с должностными лицами во Флориде", - сказала пресс-секретарь Госдепартамента в штате Флорида Сара Ревелл.

Чиновница добавила, что государственные и местные чиновники получили финансирование для усиления безопасности избирательных систем.

Напомним, как писало РБК-Украина, кандидат в Конгресс США от Демократической партии Табита Иснер заявила, что на ее сайт были совершены атаки хакеров из России.

Национальная разведка США обнародовала доклад о шпионаже в киберпространстве, в которой Россию назвали в числе "самых активных сил в киберпространстве", связанных с экономическим шпионажем и возможным похищением конфиденциальной информации, наряду с Китаем и Ираном.