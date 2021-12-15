Сенат США согласовал оборонный бюджет. Украине выделили 300 млн долларов

Верхняя палата Конгресса США согласовала оборонный бюджет на сумму 770 млрд долларов. Документ был направлен на подпись президенту Джо Байдену.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AXIOS.
Законопроект предусматривает финансирование и определение политики Пентагона. В течение последних шести лет документ согласовывают на двухпартийной основе.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сенатор-республиканец Тед Круз предложил лидеру демократов в Сенате Чарльзу Шумеру вернуть в проект оборонного бюджета США поправку о санкциях против "Северного потока-2".