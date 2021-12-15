Сенат США погодив оборонний бюджет. Україні виділили 300 млн доларів

Верхня палата Конгресу США погодила оборонний бюджет на суму 770 млрд доларів. Документ був направлений на підпис президенту Джо Байдену.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на AXIOS.
Законопроєкт передбачає фінансування й визначення політики Пентагону. Протягом останніх шести років документ погоджують на двопартійній основі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сенатор-республіканець Тед Круз запропонував лідеру демократів в Сенаті Чарльзу Шумеру повернути в проєкт оборонного бюджету США поправку про санкції проти "Північного потоку-2".