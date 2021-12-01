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В Сенате США утвердили рассмотрение поправки с санкциями против "Северного потока-2", - The Hill

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Вашингтон, Среда 01 декабря 2021 06:56
В Сенате США утвердили рассмотрение поправки с санкциями против "Северного потока-2", - The Hill Фото: в Конгрессе США утвердили рассмотрение поправки с санкциями против Северного потока-2 (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Демократы Сената Конгресса США согласились включить в пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год (начался 1 октября) инициативу по "Северному потоку-2". Она предполагает введение санкций против компаний за участие в сертификации газопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

В понедельник республиканцы заблокировали дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета в верхней палате, в частности из-за отказа демократов обсуждать поправку о санкциях против трубопровода.

По данным издания, руководство Сената работает над достижением соглашения о принятии в среду проекта оборонного бюджета. Руководство фракций обеих партий в Сенате пока выясняет, будет ли кто-либо из законодателей выступать против данного предложения и решит его заблокировать.

Законодатели намерены 1 декабря провести голосование по пакету из 21 поправки к проекту бюджета. В этот пакет был включен ряд предложений республиканцев, среди которых рестрикции против компаний за участие в сертификации газопровода.

По данным The Hill, Госдепартамент пытался убедить демократов в Сенате заблокировать данную поправку.

Как ожидается, после утверждения 21 поправки Сенат будет голосовать по окончательному принятию проекта оборонного бюджета на примерно 770 млрд долларов. Как отмечает издание, договоренности пока окончательно не утверждены.

Напомним, Минфин США ввел новые санкции против "Северного потока-2".

Кроме того, в середине ноября Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".

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Северный поток-2
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