В Сенате США предложили вернуть поправку в оборонный бюджет по "Северному потоку-2"

Сенатор-республиканец Тед Круз предложил лидеру демократов в Сенате Чарльзу Шумеру вернуть в проект оборонного бюджета США поправку о санкциях против "Северного потока-2". В обмен республиканцы поддержат кандидатуры американских послов в ряде стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.