В Сенате США предложили вернуть поправку в оборонный бюджет по "Северному потоку-2"
Сенатор-республиканец Тед Круз предложил лидеру демократов в Сенате Чарльзу Шумеру вернуть в проект оборонного бюджета США поправку о санкциях против "Северного потока-2". В обмен республиканцы поддержат кандидатуры американских послов в ряде стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
По данным издания, Тед Круз обсудил свое предложение по "Северному потоку-2" с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Последний заинтересован в скорейшем назначении послов.
В свою очередь Чарльз Шумер заявил, что выдвинул Теду Крузу встречное предложение. При этом лидер демократов в Сенате не уточнил, о чем именно шла речь.
Напомним, 7 декабря Палата представителей США исключила из проекта оборонного бюджета санкции против "Северного потока-2".
Отметим, в начале декабря демократы Сената США согласились включить в пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 год санкции против "Северного потока-2" и суверенного долга России.