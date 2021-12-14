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В Сенате США предложили вернуть поправку в оборонный бюджет по "Северному потоку-2"

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Вашингтон, Вторник 14 декабря 2021 22:26
В Сенате США предложили вернуть поправку в оборонный бюджет по "Северному потоку-2" Фото: сенатор-республиканец Тед Круз (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сенатор-республиканец Тед Круз предложил лидеру демократов в Сенате Чарльзу Шумеру вернуть в проект оборонного бюджета США поправку о санкциях против "Северного потока-2". В обмен республиканцы поддержат кандидатуры американских послов в ряде стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

По данным издания, Тед Круз обсудил свое предложение по "Северному потоку-2" с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Последний заинтересован в скорейшем назначении послов.

В свою очередь Чарльз Шумер заявил, что выдвинул Теду Крузу встречное предложение. При этом лидер демократов в Сенате не уточнил, о чем именно шла речь.

Напомним, 7 декабря Палата представителей США исключила из проекта оборонного бюджета санкции против "Северного потока-2".

Отметим, в начале декабря демократы Сената США согласились включить в пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 год санкции против "Северного потока-2" и суверенного долга России.

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