США выделят Украине 300 млн долларов на военную помощь: проект оборонного бюджета

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта .

Документ предусматривает продление военной помощи Украине в 2022 году. Проект предполагает выделить на эту инициативу 300 млн долларов. Средства пойдут на поддержку и содействие украинским Вооруженным силам.

Отмечается, что поправка Сената к проекту содержала аналогичное положение, что позволит выделить 300 млн долларов в 2022 финансовом году.

Кроме того, законопроект предполагает выделение 4 млрд долларов на Европейскую инициативу по сдерживанию России. Отмечается, что эту статью увеличили почти на 570 млн долларов, чем в начале года запрашивала администрация Белого дома.