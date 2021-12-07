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США выделят Украине 300 млн долларов на военную помощь: проект оборонного бюджета

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Вашингтон, Вторник 07 декабря 2021 20:58
США выделят Украине 300 млн долларов на военную помощь: проект оборонного бюджета Фото: США выделят Украине военную помощь на 300 млн долларов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Комитет Палаты представителей США утвердил проект оборонного бюджета на 2022 год. Документ включает 300 млн долларов военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта.

Документ предусматривает продление военной помощи Украине в 2022 году. Проект предполагает выделить на эту инициативу 300 млн долларов. Средства пойдут на поддержку и содействие украинским Вооруженным силам.

Отмечается, что поправка Сената к проекту содержала аналогичное положение, что позволит выделить 300 млн долларов в 2022 финансовом году.

Кроме того, законопроект предполагает выделение 4 млрд долларов на Европейскую инициативу по сдерживанию России. Отмечается, что эту статью увеличили почти на 570 млн долларов, чем в начале года запрашивала администрация Белого дома.

Напомним, в сентябре Конгресс США одобрил увеличение военной помощи Украине.

Отметим, ранее посол Украины в Штатах Оксана Маркарова заявила, что Конгресс США предложил увеличить размер военной помощи Украине.

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Соединенные Штаты Америки Украина Военная помощь
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