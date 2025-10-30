Сенат США готує слухання щодо масових викрадень українських дітей Росією

У Сенаті Сполучених Штатів Америки відбудуться слухання щодо масових викрадень українських дітей Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
За його словами, цей крок стане важливим етапом у розкритті воєнних злочинів, які росіяни чинять проти українських дітей, включно з незаконним переміщенням, мілітаризацією та спробами позбавлення української ідентичності.
Єрмак уточнив, що слухання відбудуться в Підкомітеті з питань Держдепартаменту, іноземних операцій та пов’язаних програм Сенату США.
"Такі ініціативи посилюють міжнародну підтримку України та нагадують, що справедливість - неминуча. Це результат системної міжнародної адвокації в межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA, яка зробила питання повернення наших дітей частиною глобального порядку денного", - наголосив керівник Офісу президента.
Підготовка до слухань у Вашингтоні вже триває. Глава ОП подякував сенаторам Ліндсі Грему, Браяну Шатцу, американським колегам та уряду США за лідерство, послідовність і підтримку в справі повернення всіх українських дітей додому.
Під час повномасштабної війни Росія масово викрадає українських дітей із тимчасово окупованих територій.
За даними України та міжнародних організацій, зафіксовано депортацію понад 19 тисяч дітей, однак реальна кількість може бути значно більшою.
Дітей вивозять із дитячих будинків, лікарень, інтернатів, а також розлучають із родинами під час так званих "фільтраційних процедур".
Згодом їх відправляють у різні регіони Росії, де часто всиновлюють російські сім’ї та примусово надають громадянство РФ.
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у випадку, якщо Росія не поверне всіх незаконно вивезених українських дітей, він ініціюватиме законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму.
У вересні під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на полях Генеральної асамблеї ООН, перша леді України Олена Зеленська повідомила, що наразі вдалося повернути 1625 дітей.
Водночас вона зауважила, що за нинішніх темпів повернення цей процес може тривати понад пів століття.
Проблема викрадення українських дітей також перебуває у фокусі уваги першої леді США Меланії Трамп.
15 серпня президент США Дональд Трамп, перед початком саміту на Алясці, передав лист своєї дружини російському диктатору Володимиру Путіну. У документі Меланія Трамп закликала кремлівського лідера захистити дітей та "подбати про майбутні покоління в усьому світі".
