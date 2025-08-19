Зеленський висловив вдячність Меланії Трамп за увагу до теми викрадених дітей

Президент Володимир Зеленський висловив подяку Меланії Трамп за її увагу до однієї з найскладніших тем для України - викрадення Росією українських дітей. Зокрема, за лист до глави Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави в соцмережі Х.

" Хочу подякувати Меланії Трамп за її увагу до однієї з найболючіших і найскладніших проблем цієї війни - викрадення російською стороною українських дітей. Ми глибоко вдячні їй за співчуття та лист до Путіна" , - написав президент.

Він наголосив, що це питання лежить в основі гуманітарної трагедії війни - "наших дітей, розбитих сімей, болю розлуки". Президент зазначив, що було викрадено щонайменше 20 тисяч дітей.

Крім того, Зеленський повідомив, що попросив президента США Дональда Трампа передати Меланії лист подяки від Олени Зеленської.

"Я попросив президента Трампа передати Меланії лист подяки від першої леді України Олени Зеленської. Її голос (Меланії - ред.) має значення, а її турбота додає сили цій справі", - поінформував президент.

Також глава держави додав, що Україна продовжує невтомно працювати, щоб повернути кожну дитину додому.

Те саме стосується і українських військовополонених та цивільних осіб, яких РФ утримує роками. Причому деякі з цих людей утримуються ще з 2014 року, і в дуже поганих умовах.

"Тисячі людей все ще потребують звільнення - і це є частиною встановлення миру. Ми будемо працювати над переговорами про обмін військовополонених "всіх на всіх", і ми вдячні, що маємо сильних друзів, які допомагають нам", - резюмував Зеленський.