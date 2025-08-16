ua en ru
Трамп передав Путіну лист від Меланії про українських дітей, - Reuters

Субота 16 серпня 2025 06:25
Трамп передав Путіну лист від Меланії про українських дітей, - Reuters Фото: Меланія Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці передав йому лист від своєї дружини Меланії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, перша леді США в листі торкнулася теми становища дітей в Україні та Росії.

"Чиновники не хотіли розголошувати зміст листа, окрім того, що в ньому згадувалося про викрадення дітей у результаті війна в Україні. Про існування листа раніше не повідомлялося", - пише Reuters.

Депортація українських дітей

Після повномасштабного вторгнення в Україну російська влада почала масову кампанію примусового вивезення українських дітей в Росії. Окупанти відбирали дітей у родин, щоб потім їх могли незаконно всиновити росіяни.

Зокрема, так вчинила російський дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова. Вона усиновила хлопчика, якого окупанти незаконно вивезли з Маріуполя.

Саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, від початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Наразі в Україну вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців, процес триває.

Навесні Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.

Нещодавно в американському Конгресі представили резолюцію із засудженням викрадення та насильницького переміщення українських дітей з боку країни-терориста РФ.

Більше подробиць про те, як Росія краде і ламає українських дітей – читайте у матеріалі РБК-Україна.

