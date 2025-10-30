RU

Сенат США готовит слушания по массовым похищениям украинских детей Россией

Фото: сенат США готовит слушания по массовым похищениям украинских детей Россией (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Сенате Соединенных Штатов Америки состоятся слушания по массовым похищениям украинских детей Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По его словам, этот шаг станет важным этапом в раскрытии военных преступлений, которые россияне совершают против украинских детей, включая незаконное перемещение, милитаризацию и попытки лишения украинской идентичности.

Ермак уточнил, что слушания состоятся в Подкомитете по вопросам Госдепартамента, иностранных операций и связанных программ Сената США.

"Такие инициативы усиливают международную поддержку Украины и напоминают, что справедливость - неизбежна. Это результат системной международной адвокации в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA, которая сделала вопрос возвращения наших детей частью глобальной повестки дня", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

Подготовка к слушаниям в Вашингтоне уже продолжается. Глава ОП поблагодарил сенаторов Линдси Грэма, Брайана Шатца, американских коллег и правительство США за лидерство, последовательность и поддержку в деле возвращения всех украинских детей домой.

 

Похищение детей РФ

Во время полномасштабной войны Россия массово похищает украинских детей с временно оккупированных территорий.

По данным Украины и международных организаций, зафиксирована депортация более 19 тысяч детей, однако реальное количество может быть значительно больше.

Детей вывозят из детских домов, больниц, интернатов, а также разлучают с семьями во время так называемых "фильтрационных процедур".

Впоследствии их отправляют в разные регионы России, где часто усыновляют российские семьи и принудительно предоставляют гражданство РФ.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в случае, если Россия не вернет всех незаконно вывезенных украинских детей, он будет инициировать законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма.

В сентябре во время заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей на полях Генеральной ассамблеи ООН, первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что сейчас удалось вернуть 1625 детей.

В то же время она отметила, что при нынешних темпах возвращения этот процесс может длиться более полувека.

Проблема похищения украинских детей также находится в фокусе внимания первой леди США Мелании Трамп.

15 августа президент США Дональд Трамп, перед началом саммита на Аляске, передал письмо своей жены российскому диктатору Владимиру Путину. В документе Мелания Трамп призвала кремлевского лидера защитить детей и "позаботиться о будущих поколениях во всем мире".

Больше подробностей о том, как Россия ворует и ломает украинских детей - читайте в материале РБК-Украина

