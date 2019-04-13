ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сенат США един в вопросе санкций против России, - посол

Новости » Политика    13.04.2019 - 14:47
Сенат США един в вопросе санкций против России, - посол
Фото: Стивен Мнучин (flickr.com/imfphoto)

Хантсман напомнил о вмешательстве РФ в американские выборы, отравление Скрипалей в Солсбери

Сенаторы из Демократической и Республиканской партий едины в вопросе санкций США против России. Об этом заявил посол США в Москве Джон Хантсман в интервью "Радио Свобода".

В частности, Хантсман напомнил о вмешательстве РФ в американские выборы, отравление Скрипалей в Солсбери и вспомнил о российском юристе Сергее Магнитском, смерть которого в 2009 году привела к введению санкционного "списка Магнитского". Также он отметил, что в ноябре 2016 года Международный уголовный суд назвал противостояние на востоке Украины "международным вооруженным конфликтом между Украиной и Россией".

"Этот вопрос в Сенате США объединило практически 100 процентов республиканцев и демократов", - сказал Хантсман.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер ожидает, что санкции против России из-за агрессии против Украины будут периодически усиливаться.

В частности, Минфин и Госдеп завершили подготовку пакета санкций США против РФ в связи с попыткой отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и передали свои предложения в Белый дом.

ЕС снимет санкции с 9 человек из окружения Януковича Экс-советник Обамы заявил о невиновности в деле о работе на правительство Януковича
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь