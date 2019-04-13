Сенат США єдиний у питанні санкцій проти Росії, - посол

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Хантсман нагадав про втручання РФ в американські вибори, отруєння Скрипалів у Солсбері

Сенатори з Демократичної та Республіканської партій єдині у питанні санкцій США проти Росії. Про це заявив посол США в Москві Джон Хантсман в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Зокрема, Хантсман нагадав про втручання РФ в американські вибори, отруєння Скрипалів у Солсбері і згадав про російського юриста Сергія Магнітського, смерть якого у 2009 році призвела до запровадження санкційних "списків Магнітського". Також він зазначив, що в листопаді 2016 року Міжнародний кримінальний суд назвав протистояння на сході України "міжнародним збройним конфліктом між Україною та Росією".

"Це питання в Сенаті США об’єднало практично 100 відсотків республіканців та демократів", - сказав Хантсман.

Нагадаємо, спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер очікує, що санкції проти Росії за агресію проти Українибудуть періодично посилюватись.

Зокрема, Мінфін і Держдеп завершили підготовку пакету санкцій США проти РФ у зв'язку з спробою отруєння у Великобританії екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та передали свої пропозиції в Білий дім.