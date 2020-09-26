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Семьям погибших в катастрофе АН-26 выплатят по 1,5 млн гривен

Киев, Суббота 26 сентября 2020 13:17
Семьям погибших в катастрофе АН-26 выплатят по 1,5 млн гривен
Фото: цветы возле места крушения (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерством обороны будет выплачено по 1,57 миллиона гривен в качестве единоразового пособия членам погибших военнослужащих в катастрофе АН-26. Выплаты гарантированы законом о социальной защите военнослужащих и их семей.

Об этом на заседании Кабинета министров заявил заместитель министра обороны Игорь Старобинский.

"Принято решение о выплате единовременного пособия членам семей погибших военнослужащих ВСУ. Размер выплат составляет 1 миллион 576 тысяч гривен на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны", - сказал он.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль поручил выяснить, был ли застрахован экипаж, а также предусмотрены ли выплаты из Фонда соцстрахования на случай несчастных случаев для военнослужащих.

Напомним, военный самолет АН-26 потерпел крушение вблизи Чугуева Харьковской области вечером в пятницу, 25 сентября. В результате катастрофы погибли 26 человек, еще один находится в больнице. Большинство из тех, кто находился на борту, были курсантами харьковского военного училища.

Как писало РБК-Украина, идентификация тел погибших в авиакатастрофе АН-26 займет до трех недель.

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Новости Украины Общество авиакатастрофаАН-26выплаты
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