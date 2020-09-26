Сім'ям загиблих у катастрофі АН-26 виплатять по 1,5 млн гривень

Фото: квіти біля місця аварії (dsns.gov.ua)

Міністерством оборони буде виплачено по 1,57 мільйона гривень в якості одноразової допомоги членам загиблих військовослужбовців у катастрофі АН-26. Виплати гарантовані законом про соціальний захист військовослужбовців та їх сімей.

Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив заступник міністра оборони Ігор Старобінський.

"Прийнято рішення про виплату одноразової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців ЗСУ. Розмір виплат становить 1 мільйон 576 тисяч гривень на кожного. Розмір виплат буде за рахунок фондів Міністерства оборони", - сказав він.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив з'ясувати, чи був застрахований екіпаж, а також чи передбачені виплати з Фонду соцстрахування на випадок нещасних випадків для військовослужбовців.

Нагадаємо, військовий літак АН-26 зазнав аварії поблизу Чугуєва Харківської області ввечері в п'ятницю, 25 вересня. В результаті катастрофи загинули 26 людей, ще один знаходиться в лікарні. Більшість з тих, хто перебував на борту, були курсантами харківського військового училища.

Як повідомляло РБК-Україна, ідентифікація тіл загиблих в авіакатастрофі АН-26 займе до трьох тижнів.