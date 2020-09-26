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Идентификация тел погибших в крушении самолета под Харьковом займет до 3 недель

Харьковская область, Суббота 26 сентября 2020 13:03
Идентификация тел погибших в крушении самолета под Харьковом займет до 3 недель
Фото: крушение самолета (dsns.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Идентификация тел погибших в крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области займет до трех недель. Тела погибших крайне изувечены.

Об этом заявил глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский.

"Тела находятся в крайне изувеченном состоянии. Фактически все они обгоревшие. На сегодняшний момент идентификацию ни одного тела осуществить не удалось", - сказал он.

Уруский подчеркнул, что экспертиза ДНК займет от двух до трех недель.

"Нужно будет осуществлять экспертизу ДНК, что потребует дополнительного времени. По словам экспертов, это займет от двух до трех недель. Только после этого можно будет говорить об осуществлении процедур по захоронению наших бойцов", - сообщил вице-премьер.

Ранее замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что для опознания погибших в крушении Ан-26 под Чугуевом проведут экспертизу ДНК, а забор образцов будут делать сегодня.

Как писало РБК-Украина, спасатели нашли тела еще двоих человек, которые погибли в результате крушения самолета АН-26 под Харьковом. Всего в катастрофе погибли 26 человек.

Отметим, авиакатастрофа АН-26 произошла вечером 25 сентября под Харьковом вблизи населенного пункта Чугуев. До этого официально подтверждалась смерть 24 человек в результате крушения.

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