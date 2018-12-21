Семи фигурантам дела по убийству Гандзюк объявили подозрение

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

СБУ отрабатывает версию убийства Гандзюк в связи с ее активной гражданской позицией

Семи фигурантам дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк сообщено о подозрении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины (СБУ) в Facebook.

Как отмечается, было объявлено подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается, СБУ провела неотложные следственные действия в уголовном производстве по факту умышленного убийства Гандзюк.

Правоохранителями, в частности, отрабатывается одна из следственных версий относительно совершения преступления над потерпевшей в связи с ее активной общественной позицией относительно незаконной вырубки леса на территории Херсонской области и разоблачения причастных к этой преступной схемы должностных и служебных лиц органов власти и местного самоуправления Херсонской области.

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что на территории Голопристанского, Олешковское и других районов Херсонской области в содействии с должностными и служебными лицами органов власти и местного самоуправления осуществляется незаконная вырубка лесов и зеленых насаждений с целью продажи древесины и получения противоправного дохода. При этом факты массовой вырубки лесов маскируются под санитарную рубку поврежденных от пожара деревьев. "Легализованная" таким образом древесина легализуется для дальнейшей перепродажи.

"В настоящее время объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины семи фигурантам дела. Продолжается досудебное расследование", - сообщили в СБУ.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Екатерины Гандзюк.

РБК-Украина сообщало, что Генеральная прокуратура не передала Службе безопасности Украины значительную часть доказательств в материалах дела в отношении убийства советника главы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк.