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Дело Гандзюк должно быть как можно быстрее направлено в суд, - президент

Новости » Политика    16.12.2018 - 17:36
Дело Гандзюк должно быть как можно быстрее направлено в суд, - президент
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко требует как можно быстрее рассмотреть дело об убийстве Гандзюк в суде

Дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк должно быть как можно быстрее направлено в суд. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Созданная в Верховной раде Временная следственная (комиссия, -ред.)... Я не уверен, что она помогает, но точно уверен, что она не препятствует. Это является достижением... Сейчас задержаны четверо... Я лично гарантирую, что кто бы там не был обнаружен мы дадим его вывести из следствия, причастны к преступлению точно понесут ответственность. Как мне сообщают следственные органы, до завершения расследования, в том числе до заказчиков и организаторов есть очень качественные наработанные материалы. Мое требование - дело быстрее должно быть направлено в суд", - заявил Порошенко

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура не передала Службе безопасности Украины значительную часть доказательств в материалах дела в отношении убийства советника главы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк

Ранее РБК-Украина писало, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Екатерины Гандзюк.

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