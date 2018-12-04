СБУ до сих пор не получила часть материалов по делу Гандзюк

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

В частности, отсутствуют видео с камер наблюдения и результаты выполнения определений суда

Генеральная прокуратура не передала Службе безопасности Украины (СБУ) значительную часть доказательств в материалах дела в отношении убийства советника главы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк. Об этом говорится в ответе СБУ на адвокатский запрос Евгении Закревской, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Insider.

В частности, следствие СБУ не получило материалы проведенных по делу негласных следственно-розыскных действий. Также отсутствует часть видеоматериалов, включая записи с камер наблюдения, выводы экспертов и результаты выполнения постановлений суда о доступе к трафиков соеденений абонентов.

"В настоящее время в Главном следственном управлении СБ Украины вообще отсутствуют материалы о проведении НСРД, а также не в полном объеме получено видео с камер наблюдения, выводы экспертов и результаты выполнения определений суда о предоставлении доступа к трафиков соединения абонентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы Главное следственное управление СБУ получило от Генпрокуратуры.

Фото: ответ на адвокатский запрос (theinsider.ua)

Источники Insider утверждают, что перечисленных материалов у следствия нет до сих пор, по состоянию на 4 декабря 2018.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Екатерины Гандзюк.

Добавим, очередное заседание временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования нападений на активистов проходит сегодня, 4 декабря 2018. По результатам заседания ВСК планирует подготовить проекты обращения к президенту Украины, Генпрокурора и главы СБУ.