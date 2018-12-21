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Семи фігурантам справи щодо убивства Гандзюк оголосили підозру

Новини » Політика    21.12.2018 - 16:11
Семи фігурантам справи щодо убивства Гандзюк оголосили підозру
Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

СБУ відпрацьовує версію вбивства Гандзюк у зв’язку з її активною громадською позицією

Семи фігурантам справи щодо убивства херсонської активістки Катерини Гандзюк повідомлено про підозру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби безпеки України (СБУ) у Facebook

Як зазначається, було оголошено підозру за статтею 115 (Умисне убивство) Кримінального кодексу України.

Як зазначається, СБУ провела невідкладні слідчі дії у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства Гандзюк.

Правоохоронцями, зокрема, відпрацьовується одна із слідчих версій стосовно вчинення злочину над потерпілою у зв’язку з її активною громадською позицією щодо незаконної вирубки лісу на території Херсонської області та викриття причетних до цієї злочинної схеми посадових та службових осіб органів влади та місцевого самоврядування Херсонської області.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що на території Голопристанського, Олешківського та інших районів Херсонської області за сприяння посадових і службових осіб органів влади та місцевого самоврядування здійснюється незаконна вирубка лісів та зелених насаджень з метою продажу деревини та отримання протиправного прибутку. При цьому факти масової вирубки лісів маскуються під санітарну рубку пошкоджених від пожежі дерев. "Легалізована" у такий спосіб деревина легалізується для подальшого перепродажу.

"Наразі оголошено про підозру в скоєнні злочину передбаченого ст. 115 Кримінального кодексу України семи фігурантам справи. Триває досудове розслідування", - повідомили у СБУ. 

Семи фігурантам справи щодо убивства Гандзюк оголосили підозруНагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів вбивства Катерини Гандзюк.

РБК-Україна повідомляло, що Генеральна прокуратура не передала Службі безпеки України значну частину доказів у матеріалах справи відносно вбивства радника глави Херсонської міської ради Катерини Гандзюк.

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