Все заказчики и организаторы убийства Гандзюк установлены, - Луценко

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Генпрокурор добавил, что есть "несколько десятков версий" этого преступления, но следствие сходится на том, что найдена основная версия

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства общественной активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

"В этом процессе уже объявлено о подозрении помощнику одного из народных депутатов и думаю, что в ближайшее время мы объявим еще ряд подозрений, которые окончательно покажут круг лиц, причастных к заказу, организации и исполнению этого преступления", - сказал он.

Генпрокурор добавил, что есть "несколько десятков версий этого преступления, но следствие сходится на том, что найдено основную версию.

"И мы видим мотив - это активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей. И все, кто заказал это убийство, кто его организовывал, нами установлены", - заявил Луценко.

Напомним, организаторы сообщества "Кто заказал Катя Гандзюк?" сообщили, что один из фигурантов дела нападения на активистку Екатерину Гандзюк, который является председателем местной ячейки ВО "Батькивщина" и председателем Херсонского областного совета Владислав Мангер пытается бежать из страны.

Добавим, мэр Херсона заявил, что Гандзюк называла конкретную фамилию заказчика нападения. Мэр Херсона заявил, что 20 ноября был на допросе в СБУ, где и передал информацию, которую ему когда озвучила его советник.