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Семь стран присоединились к пятому пакету санкций ЕС против Беларуси

Автор: Сергей Пышкин

Семь стран присоединились к решению Совета ЕС о включении имен еще 17 физических лиц в пятый пакет санкций против Беларуси. Они обеспечат соответствие их политики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Среди стран, которые присоединились к решению Совета ЕС Республика Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Эти страны обеспечат соответствие их политики решению Совета ЕС.

"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ЕС начал работу над шестым пакетом санкций против режима Лукашенко.

Лукашенко, со своей стороны, пригрозил перекрыть транзит газа в Европу.

В то же время РБК-Украина писало о том, кто попал в пятый пакет санкций ЕС.

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