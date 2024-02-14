В Селидовому завершена пошуково-рятувальна операція, ОВА назвала кількість жертв

Як розповів Філашкін, цієї ночі ворог цинічно обстріляв балістичними ракетами Селидове. Дві ракети вдарили по полю, а ще одна - по багатоповерхівці. Внаслідок удару був зруйнований під'їзд з першого по п'ятий поверх.

"Дві ракети влучили в лікарні. Одна влучила в пологове відділення. На жаль, три людини загинули. Одна жіночка прикрила дитину й вагітна жінка, яка знаходилась на лікуванні в пологовому відділенні, також загинула", - додав голова ОВА.

Внаслідок російських обстрілів цієї ночі, за словами Філашкіна:

13 людей отримали поранення;

3 загинули.

"Під завалам нікого немає, пошуково-рятувальна операція закінчена... Усім була надана медично-психологічна допомога. Зараз ними займаються лікарі", - розповів Філашкін.

Обстріл Селидового

Останніми днями російські загарбники почали частіше обстрілювати Селидове та громаду. Цієї ночі, 14 лютого, окупанти вкотре обстріляли місто. Внаслідок удару постраждала п'ятиповерхівка, було зруйновано під'їзд.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдруге за ніч вдарили по місту. Внаслідок атаки було пошкоджено корпус лікарні, спалахнула пожежа.

Станом на ранок кількість жертв та постраждалих зросла. Відомо, що загинули троє осіб, 12 - отримали поранення.

Який вигляд має Селидове після ракетних ударів - у матеріалі РБК-Україна.