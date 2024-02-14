Росіяни вдруге за ніч обстріляли Селидове: пошкоджено лікарню, поранено
Російські війська двічі за ніч проти 14 лютого обстріляли Селидове. Пошкоджено корпус лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
За словами голови Донецької ОВА, під завалами, ймовірно, перебувають люди.
"Імовірно, під завалами перебувають 3 людини, у тому числі дитина. На місці працюють рятувальники, поліція і місцева влада.", - повідомив Філашкін.
На місці виникла пожежа. Рятувальники борються з вогнем та евакуюють людей.
"Рятувальники проводять пошукові роботи, гасять пожежу на площі 60 кв метрів, евакуюють хворих із пошкоджених приміщень", - написав голова Донецької ОВА.
Глава ОВА повідомив про одного пораненого.
"Наразі відомо про 1 поранену людину, рятувальні роботи тривають.", - поінформував Вадим Філашкін.
У мережі з'явилось фото наслідків обстрілу росіян.
У лікарні було близько 100 пацієнтів. Наразі їх перевозять до лікарень Покровська та Мирнограда.
Начальник Донецької ОВА показав, як виглядає лікарня після обстрілу.
Обстріл росіянами Донецької області
Раніше ми повідомляли, що в ніч проти 14 лютого росіяни вдарили по Селидовому. Зруйновано під'їзд, постраждали діти.
До речі, через обстріл росіян було пошкоджено повітряну мережу. В результаті було знеструмлено шахту.
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